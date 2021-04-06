Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle taşınan Kahire'de yer alan Giza'daki yeni Medeniyeti Ulusal Müzesi´nin maliyetinin ise, 38 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.