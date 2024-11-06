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        Haberler Gündem Güncel Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü! | Son dakika haberleri

        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü

        Antalya'da model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı ormanlık alana düştü. Bölgede çıkan küçük çapta yangın söndürülürken, inceleme başlatıldığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:20
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        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

        AA'da yer alan habere göre ilçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

        Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi. Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

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        #son dakika
        #Antalya
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