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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Morgan Stanley'den TCMB analizi - İş-Yaşam Haberleri

        Morgan Stanley'den TCMB analizi

        TCMB'nin faiz kararı sonrası TCMB'nin 'şahin bir sürpriz' yaptığını belirten Morgan Stanley, 2024'te faiz indirimi olmayacağını öngördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:27
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        Morgan Stanley'den TCMB analizi
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        Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı sonrasıyayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı.

        BloombergHT'deki habere göre Küçük, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıklarını da ifade etti. Küçük, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve 'bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığını' da belirtti.

        Küçük, büyümedeki yavaşlamanın daha da arttığına dair işaretler gelirken verilen mesajların yakın vadede gevşeme adımlarının atılmasına yönelik beklentileri erteleme amacını yansıttığını vurguladı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #morgan stanley
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