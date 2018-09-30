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Moringayla markalaşıp pazara açıldılar

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Mucize bitki" olarak bilinen, yaprağından tohumuna, kabuğundan köküne kadar tüm unsurlarıyla beslenmede, sağlıkta, kozmetikte, hayvancılıkta ve sanayide kullanılan "Moringa Oleifera"yı Türkiye'ye kazandırmak için başlattığı proje meyvelerini vermeye başladı.

30.09.2018 - 15:33 | Güncelleme: AA

Bitkinin anavatanı Hindistan'dan getirilerek yetiştirilen fidelerin 3 metrelik ağaçlara dönüştüğü projede, kadınlar tarafından hasat edilen moringa yaprakları özenle kurutulup işlendikten sonra ilk aşamada moringa tozu, moringa çayı, zeytinyağlı moringa sabunu olarak piyasaya sunuluyor.

"Morigantep" markasıyla satışa sunulan ürünler büyük ilgi görürken proje kapsamında gelecek aylarda kozmetik ürünlerin de yapılması planlanıyor.

Gaziantep Tarım Orman Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yapan, proje yürütücülerinden Aysel Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada pazarı gittikçe büyüyen "Moringa oleifera"nın gıdadan eczacılığa, sanayiden yem söktürüne kadar pek çok alanda kendisine kullanım alanı bulan bir bitki olduğunu söyledi.

Geçen yıl bu bitkiyi Türkiye'ye kazandırmak için başlattıkları "Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması" projesinin başarıyla devam ettiğini dile getiren Eskici, Hindistan'dan getirdikleri tohumlardan elde ettikleri fidelerin 3 metrelik ağaçlara dönüştüğünü vurguladı.

Eskici, besleyici özelliği çok yüksek olan moringa oleiferanın yetiştiriciliğini yaparken aynı zamanda bitkinin bilimsel analizlerini de yaptırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü doğru bir model olmak zorundayız. Ülkeye birşeyler kazandırmak istiyorsak, yerli, milli üretimi desteklemek istiyorsak doğru adımlarla ilerlememiz gerekiyor. E vitamini, askorbik asit, demir ve antioksidan değerleri yüksek çıktı. Analizlerimiz Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Osman Kola tarafından yapılıyor. Bu çalışmalarda biz Türkiye'ye bir model olacağız. Her moringanın besleyici özelliği çok değil. İnsanlar bunun ayrımını bilmek zorunda. Moringa yaş olarak böreğini yapabilirsiniz, yemeğini yapabilirsiniz direkt de tüketebilirsiniz. Biz şu anda pazar ağını da kuruyoruz. Bununla ilgili ürün çeşitlendirme çalışmaları yürütüyoruz."

Proje yürütücülerinden ziraat mühendisi Ayşegül Parin de Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların moringa yapraklarını topladıklarını, yıkayıp kuruttuklarını ardından da makinelerde öğütüldüğünü söyledi.

Şu anda şeker otlu moringa çayı, saf moringa çayı, moringa yaprak tozu ve zeytinyağlı moringa sabunu ürettiklerini anlatan Parin, "Moringantep markasını ve gerekli izinlerini alarak işlemlere başladık. Moringantep markası adı altındaki ürünler, şu anda www.topraktanpazara.com adresinde pazara sunuyorlar. Şu anda çok iyi geri dönüşler alıyoruz." dedi.

BİTKİ HAKKINDA

Parin, ağacı, yaprağı, tohumu, kabuğu ve kerestesi ile her bölümü kullanılan moringa oleifera'nın "mucize bitki" olarak adlandırıldığını dile getirdi.

İnsan beslenmesinden kozmetiğe, hayvan beslenmesinden biyoyakıt üretimine, çerez olarak kullanımından yağ elde edilmesine, suyun dezenfeksiyonunda kullanılmasına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunan moringanın yapraklarındaki C vitamini miktarının bir portakala göre 7 kat fazla olduğuna dikkati çeken Parin, "Moringa bitkisi havuçtan 4 kat daha fazla A vitamini, muzdan 17 kat daha fazla potasyum, peynirden ve sütten daha fazla kalsiyum içeriğiyle dikkat çekiyor. Tohumları su arıtma özelliği bulunan bitkinin, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağladığı, cildi güzelleştirdiği, yem olarak verildiğinde hayvanlarda et ve süt verimini artırıcı özelliklerinin bulunduğu belirtiliyor." diye konuştu.

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