On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta olduğu gibi Ankara'nın Balgat ilçesinde noter huzurunda çekildi. 10 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı on numarada bu hafta talihli rakamları bilen bir kişi oldu. Geçtiğimiz hafta Kırşehirli bir vatandaş 344.854,15 TL değerindeki para ödülünü kazanmıştı. İşte, MPİ 25 Şubat On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

MPİ 25 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI: 1 - 3 - 4 - 11 - 14 - 18 - 20 - 23 - 28 - 29 - 33 - 34 - 42 - 45 - 47 - 50 - 59 - 64 - 66 - 71 - 77 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KARABÜK / SAFRANBOLU

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 338.379,80 TL 9 bilen kişi sayısı : 106 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.128,45 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.920 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 117,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.126 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,45 TL 6 bilen kişi sayısı : 117.730 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 176.149 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI GEÇEN HAFTA 18 ŞUBAT: 8 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 27 - 30 - 31 - 36 - 39 - 42 - 45 - 47 - 56 - 59 - 61 - 64 - 76 - 77 - 80