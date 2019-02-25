On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta Ankara'nın Balgat ilçesinde noter huzurunda çekiliyor. 10 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı on numarada bu hafta talihli kim olacak? Merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Kırşehirli bir vatandaş 344.854,15 TL değerindeki para ödülünü kazandı.

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI 25 ŞUBAT

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

ON NUMARA NASIL OYNANILIR?

On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA 18 ŞUBAT: 8 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 27 - 30 - 31 - 36 - 39 - 42 - 45 - 47 - 56 - 59 - 61 - 64 - 76 - 77 - 80