MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Bu yıl 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavının giriş belgesi, geçtiğimiz yıl yapılan sınavdan 10 gün önce yayınlanmıştı.



Dolayısıyla bu yılki sınav belgesinin de 24-25 Mart tarihleri gibi yayınlanması bekleniyor.