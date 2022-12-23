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2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR) Motor silindir hacmi Vergisiz fiyat (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş < <1300 cc <114.019 2120 1479 827 624 220 114.019 - 199.776 2330 1626 908 688 242 199.776< 2545 1773 993 751 262 1301-1600 cc <114.019 3694 2770 1607 1135 436 114.019 - 199.776 4065 3048 1769 1246 476 199.776< 4435 3324 1925 1360 520 1601-1800 cc <285.855 7179 5614 3299 2014 780 285.855< 7835 6121 3605 2200 851 1801-2000 cc <285.855 11310 8710 5120 3048 1198 285.855< 12340 9507 5585 3324 1308 2001-2500 cc <356.915 16968 12318 7696 4597 1818 356.915< 18511 13437 8393 5017 1983 2501-3000 cc <714.436 23657 20584 12857 6917 2536 714.436< 25811 22452 14029 7545 2766 3001-3500 cc <714.436 36031 32421 19529 9748 3571 714.436< 39309 35365 21304 10632 3901 3501-4000 cc <1.143.420 56651 48920 28810 12857 5120 1.143.420< 61806 35599 31434 14031 5585 4001 cc < <1.357.811 92725 69531 41179 18508 7179 1.357.811< 101152 75853 44924 20190 7835
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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