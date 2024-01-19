Filiz'in ölümüne neden olan sürücü, çarptığını bilmediğini öne sürdü MUĞLA'da kamyonet ile yol kenarına park edilen otomobile, ardından da yanındaki 2 kişiye çarpıp, Filiz Erdem Ülgen'in (40) ölümüne neden olan Erkin Karagüllü (40), tutuklandı. Karagüllü, savcılıktaki ifadesinde, "Bir araca çarptığımı fark ettim. Sağ aynam kırıldı. İnsanlara çarptığımı bilmiyordum" dedi.

MUĞLA'da kamyonet ile yol kenarına park edilen otomobile, ardından da yanındaki 2 kişiye çarpıp, Filiz Erdem Ülgen'in (40) ölümüne neden olan Erkin Karagüllü (40), tutuklandı. Karagüllü, savcılıktaki ifadesinde, "Bir araca çarptığımı fark ettim. Sağ aynam kırıldı. İnsanlara çarptığımı bilmiyordum" dedi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Aydın-Muğla kara yolunda meydana geldi. Bodrum'dan Menteşe yönüne giden Erkin Karagüllü'nün kullandığı 06 VM 158 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 48 KJ 929 plakalı otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Olgun ve Ülgen, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Ülgen, hayatını kaybetti. Olgun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından kamyonetiyle kaçan Erkin Karagüllü, Denizli il sınırında jandarma tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karagüllü, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Erkin Karagüllü, savcılıktaki ifadesinde, "Bir araca çarptığımı fark ettim. Sağ aynam kırıldı. İnsanlara çarptığımı bilmiyordum. Ne yapacağımı bilemediğim için ve çarptığım aracın sahipleri ile tartışmaktan çekindiğim için ve karşı tarafın masrafını sonrasında karşılayabileceğim için durmayarak yoluma devam ettim. Ula- Denizli yol ayrımından döndükten bir müddet sonra jandarma ekipleri tarafından durduruldum. Suçsuzum serbest bırakılmak istiyorum" dedi.