Bodrum´da 20 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Ocak'ta saat 04.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

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