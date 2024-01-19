Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum´da 20 kaçak göçmen kurtarıldı

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum´da 20 kaçak göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Ocak'ta saat 04.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Bodrum FK 3'te 3 peşinde
        Bodrum FK 3'te 3 peşinde
        Yalıkavakspor evinde rövanşa çıkıyor
        Yalıkavakspor evinde rövanşa çıkıyor
        Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından gasbedildi
        Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından gasbedildi
        Bodrum açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerini...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerini...
        Muğla'da kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü
        Muğla'da kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü