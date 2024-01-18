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        Muğla'da kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:37
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        Muğla'da kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 06 VM 158 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Menteşe Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 48 KJ 929 plakalı otomobil ile burada bulunan Ali Olgun ve Filiz Erdem Ülgen'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ülgen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Olgun ise ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan sürücü jandarma ekiplerince Muğla-Denizli il sınırında yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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