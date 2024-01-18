Muğla'da kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

E.K'nin kullandığı 06 VM 158 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Menteşe Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 48 KJ 929 plakalı otomobil ile burada bulunan Ali Olgun ve Filiz Erdem Ülgen'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ülgen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Olgun ise ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan sürücü jandarma ekiplerince Muğla-Denizli il sınırında yakalandı.