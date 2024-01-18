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        Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından gasbedildi

         MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde M.P.'yi (46), sosyal medyada tanışarak birlikte olmak için buluştuğu Ebru Akyürek (31) ve 2 arkadaşı tarafından gasbedildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:20
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        Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından gasbedildi
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         MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde M.P.'yi (46), sosyal medyada tanışarak birlikte olmak için buluştuğu Ebru Akyürek (31) ve 2 arkadaşı tarafından gasbedildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Olay, 16 Ocak günü meydana geldi. Menteşe'de pazarlamacılık yapan M.P. (46), Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, sosyal medya üzerinden para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve 2 erkek tarafından darbedildikten sonra gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. M.D., polisteki ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden Ebru Akyürek (31) ile tanıştım. Birlikte olmak için hesabına 500 TL gönderdim. Kendisiyle buluşup aracına bindim. Kızıldağ mevkisindeki ormanlık alana gittik. Otomobilin bagajından çıkan 2 erkek sopayla beni darbettikten sonra Akyürek ile birlikte telefonumu alıp gittiler." dedi.

        Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, M.D.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği alandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, şüphelilerin Ebru Akyürek, Nurullah Tekdemir ve Muhammed Ç., olduğunu belirledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akyürek ile Tekdemir tutuklandı. Muhammed Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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