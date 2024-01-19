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        Yalıkavakspor evinde rövanşa çıkıyor

         AvrupaHentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup eden Yalıkavakspor yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yalıkavakspor her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 farklı yenilgi alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:46
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        Yalıkavakspor evinde rövanşa çıkıyor
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         AvrupaHentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup eden Yalıkavakspor yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yalıkavakspor her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 farklı yenilgi alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. 

        Ankara ekibi Yenimahalle ise 5 farklı galip gelirse yoluna devam edecek. Yalıkavakspor, bu turdan önce Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul ve İtalyan rakibi SSV Brixen Südtirol takımını elerken, Yenimahalle Belediyespor ise Avrupa Kupası 2'nci turunda Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yu saf dışı bırakmıştı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2024-01-19 10:45:34

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