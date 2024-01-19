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        Dalaman'da kalp krizi geçiren kişi öldü

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kalp krizi geçiren mimar Bülent Türkoğlu (49) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:20
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        Dalaman'da kalp krizi geçiren kişi öldü
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kalp krizi geçiren mimar Bülent Türkoğlu (49) hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre Türkoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle Dalaman Devlet Hastanesi acil servisine gitti.

        Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Türkoğlu, buradan Bodrum'a gönderildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Türkoğlu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Türkoğlu'nun cenazesi Dalaman Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından Amasya'ya götürüldü.

        Törene, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Türkoğlu'nun yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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