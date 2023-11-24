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        Marmaris'te geçen yılki trafik kazasında yaralanan zabıta, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan zabıta komiseri Durali Çetin, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:30
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        Marmaris'te geçen yılki trafik kazasında yaralanan zabıta, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan zabıta komiseri Durali Çetin, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Marmaris Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Çetin, geçen yıl 2 Kasım'da ilçede geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, söz konusu tarihten beri hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

        Çetin, buradaki tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.

        Çetin'in cenazesinin yarın Milas ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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