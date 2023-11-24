Marmaris'te geçen yılki trafik kazasında yaralanan zabıta, tedavi gördüğü hastanede öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan zabıta komiseri Durali Çetin, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Çetin, geçen yıl 2 Kasım'da ilçede geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, söz konusu tarihten beri hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Çetin, buradaki tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.

Çetin'in cenazesinin yarın Milas ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedileceği öğrenildi.

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