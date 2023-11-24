Bodrum FK evinde Adanaspor'la oynayacak 1'inciLig'demilli araya 21 puanla 5'inci sırada giren B.odrum Futbol Kulübü yarın 13'üncü hafta müsabakasında Adanaspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı kaleci Sousa ile sağ bek Üzeyir maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren sol bek Eren'in de Adanaspor'a karşı oynaması beklenmiyor. Müsabakanın bilet fiyatları 1'iunci kategori 300, 2'nci kategori 100 ve misafir tribünü 75 TL olarak belirlendi.

1'inciLig'demilli araya 21 puanla 5'inci sırada giren B.odrum Futbol Kulübü yarın 13'üncü hafta müsabakasında Adanaspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı kaleci Sousa ile sağ bek Üzeyir maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren sol bek Eren'in de Adanaspor'a karşı oynaması beklenmiyor. Müsabakanın bilet fiyatları 1'iunci kategori 300, 2'nci kategori 100 ve misafir tribünü 75 TL olarak belirlendi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir milli maç arasının ardından zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Evimizde kazanıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da görev alan oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklardır" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,