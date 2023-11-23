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        Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 23:01
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        Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Firuzpaşa Gazipaşa Mahallesi Selobaşı Caddesi'ndeki büfede gasp yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.S, A.C. ve H.K. olduğunu belirledi.

        Bodrum'da saklandıklarını tespit edilen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu belirlenen ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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