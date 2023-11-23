Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da öğretmenler "Ben Öğretmenim" şarkısına klip çekti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, müzik öğretmenleri meslektaşları tarafından bestelenen "Ben Öğretmenim" şarkısını seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da öğretmenler "Ben Öğretmenim" şarkısına klip çekti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, müzik öğretmenleri meslektaşları tarafından bestelenen "Ben Öğretmenim" şarkısını seslendirdi.

        24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ tarafından "Ben Öğretmenim" adlı şarkı bestelendi.

        Şarkı, Bodrum'daki birçok okulda görevli müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.

        Klip haline getirilen ve sosyal medyada da yayınlanan video beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı
        Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Yalıkavak'ta milli sevinç
        Yalıkavak'ta milli sevinç
        Muğla'da çocuklara bocce sporu öğretiliyor
        Muğla'da çocuklara bocce sporu öğretiliyor
        Çağdaş Bodrum Spor'da Ender Arslan takımdan memnun
        Çağdaş Bodrum Spor'da Ender Arslan takımdan memnun
        Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı