Bodrum'da öğretmenler "Ben Öğretmenim" şarkısına klip çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, müzik öğretmenleri meslektaşları tarafından bestelenen "Ben Öğretmenim" şarkısını seslendirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ tarafından "Ben Öğretmenim" adlı şarkı bestelendi.

Şarkı, Bodrum'daki birçok okulda görevli müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.

Klip haline getirilen ve sosyal medyada da yayınlanan video beğeni topladı.

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