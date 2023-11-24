Muğla'da "Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" Sempozyumu başladı Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu düzenlendi.

Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu düzenlendi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitedeki Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk-Macar İlişkileri Araştırma Merkezi (TÜMACAM) tarafından düzenlenen sempozyumun açılışında, Macarlar ile Türklerin uzun ortak değerler yaratan tarihi bir geçmişi olduğunu söyledi.

Hem Osmanlı hem de modern Türkiye tarihinde Macarların ülkemize önemli değerler kattığını belirten Kaçar, "Bu nedenle böylesi sempozyumların bu iki toplum arasındaki yakınlığı pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu sempozyumda çok farklı perspektiflerden Türklerin ve Macarların ortak dünyasını konuşacağız. Aynı zamanda umuyorum ki bu sempozyumun en önemli başarısı sadece bildirilerin sunulması değil kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulması olacaktır." dedi.

Programda Muğla Valisi İdris Akbıyık, MSKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Macar sanatçı Majda Maria Guessous ve eşi Gerzson David Boros tarafından Macarca ve Türkçe Halk Müziği dinletisi ile Öğretim Görevlisi Aydın Çelebi ve Dr. Öğretim Üyesi Züleyha Seki’nin hazırladığı Zeybek gösterisi sergilendi.

25 Kasım'da sona erecek sempozyumun konu başlıkları geçmişten günümüze Türk-Macar ilişkilerinin siyasi, sosyo-kültürel, ekonomik panoramasından oluşuyor.

Macarların "yurt tutuşu" öncesi ve sonrası ilişkileri, Türk-Macar akrabalığı üzerine tezler kapsamında ele alınacak.

Aynı zamanda Osmanlı hakimiyeti dönemi, Macarların bakış açısıyla ele alınıp karşılaştırılacak ve Habsburglar dönemindeki Macar özgürlük savaşları ile sonuçları, Türk ve Macar tarihi açısından değerlendirilecek.

Atatürk dönemi ve sonrasındaki ilişkiler, Macar Türkoloji'sinin disiplinlerarası iş birliği ile ortaya koyduğu ve Türk kültürünü, tarihini ilgilendiren son veriler ele alınacak.