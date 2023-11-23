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        Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı

        Muğla'nın Marmaris İlçesinde, Muğla Valiliği ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:52
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        Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı
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        Muğla'nın Marmaris İlçesinde, Muğla Valiliği ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı.

        İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelin kongre salonunda, sempozyum öncesi, kazı çalışması yapılan antik kentlerle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

        Vali İdris Akbıyık, sempozyumun açılış konuşmasında, Türkiye'de en çok arkeolojik kazının yapıldığı ilin Muğla olduğunu söyledi.

        İl genelinde 28 alanda kazı başkanlıklarının çalışma yaptığını belirten Akbıyık, "Muğla'nın denizle, kumla, güneşle değil, yılın 365 gününde kültür turizmiyle de tarih turizmiyle de öne çıkması gerekiyor. Bu potansiyeli var. Bu kazılardan ortaya çıkan eser, bilgi birikim buna büyük katkı sağlayacak. Dünyada da artık tatil anlayışı değişiyor. Bizim ülkemizde de değişiyor. Muğla'nın antik kent, ören yeri ve müzelerinde ziyaretçi sayıları artıyor. Türkiye'de de bu alanda ciddi bir ilginin olduğunu gösteriyor. Kazılara Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon birimi olarak imkanlarımız dahilinde destek olmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de 2023 yılında 24 farklı noktada aynı anda restorasyon çalışması başlattıklarını, bu arkeolojik kazı çalışmalarına bir milyar liradan fazla maddi destek sağladıklarını dile getirdi.

        İnceciköz, kazıların turizme her geçen gün katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl verilerine dayanarak söylüyorum, ören yeri ziyaretçi sayımız yüzde 47 artmış. Arkeolojinin inşallah bu dönemde altın çağına geçiyoruz. Her bir arkeolojik kazımıza, büyüklüğüne göre 2 milyona yakın bir proje kazı finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Maddi olarak restorasyona büyük destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydeden İnceciköz, "Geleceğe miras projesi kapsamında gelecek talepler doğrultusunda, bunun doğru planlamasıyla biz inşallah 2024, 2025 ve 2026'da birçok eserimizi ortaya çıkartıp restorasyonlarını yapıp kamuoyunun hizmetine sunmuş olacağız. Bugüne kadar 720 yüzey araştırması, arkeolojik kazı 2023 yılında tamamlanmış. 2024'te yıl sonuna kadar biz bunun 800'e ulaşmasını hedefliyoruz, planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak da 4'ü su altında olmak üzere 35 farklı alanda arkeolojik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise Muğla'nın, her noktasında ayrı bir dönemin kültür varlığını barındırdığını, son yıllarda artan çalışmalar ile kültür turizmin en önemli durağı olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

        Antik çalışmaların turizme katkısının büyük olduğunu belirten Ayhan, Marmaris Ticaret Odası olarak ilçede bulunan Amos, Kastabos ve Phoenix Antik Kentleri'nde devam eden çalışmalara destek olduklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu'daki antik çalışmaları başka ülkelerin sahiplenmesiyle ilgili bir sunum yaptı.

        İki gün sürecek sempozyumda, kazı başkanlıkları sunumlar yapıp değerlendirmede bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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