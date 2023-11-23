Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin son günlerdeki yağışlarla bir miktar arttığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin son günlerdeki yağışlarla bir miktar arttığını bildirdi.

        Özçelik, yaptığı açıklamada, Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesinin geçen aylarda dip noktaya indiğini hatırlattı.

        Aradan geçen yaklaşık iki aylık sürecin ardından Bodrum ve Milas bölgesinde yağmurların yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığını aktaran Özçelik, "Yağışların etkisiyle birlikte Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 7'den 10'a, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 20'ye yükseldi. Yarımada genelinde yağışların etkisini devam ederken, yağmur barajlara can suyu oldu." diye konuştu.

        Özçelik, yağışların devam etmesi halinde barajlarda olumlu sonuçlar görüleceğini kaydetti.

        Gelecek aylarda beklenen yağışlarla barajlardaki su seviyelerinin daha da artacağını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

        "Yağışın yüzde 80'i kasım ve martta düşüyor. Bu bize rezervuarlarımızın önümüzdeki dönemlerde toparlanacağını gösteriyor. Ocak ayının sonu şubatın ortası gibi rezervuarlarımızda ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Bu dönemi etkin ve efektif toparlanma dönemi olarak değerlendirmemiz lazım, su kaynaklarımız sonsuz değil. Özellikle yaz aylarında turizm aktivitelerin artması ve kuraklık etkilerinin devam etmesini dikkate alarak bu dönemi ciddi bir hazırlık dönemi olarak geçirmek durumundayız. İletim hatlarındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi, rezervuarların etkin bir şekilde yönetilmesi ve bununla beraber ilave su kaynakları temin edilerek sisteme eklenmesi gerekiyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Bodrum'da öğretmenler "Ben Öğretmenim" şarkısına klip çekti
        Bodrum'da öğretmenler "Ben Öğretmenim" şarkısına klip çekti
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Yalıkavak'ta milli sevinç
        Yalıkavak'ta milli sevinç
        Muğla'da çocuklara bocce sporu öğretiliyor
        Muğla'da çocuklara bocce sporu öğretiliyor
        Çağdaş Bodrum Spor'da Ender Arslan takımdan memnun
        Çağdaş Bodrum Spor'da Ender Arslan takımdan memnun
        Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı