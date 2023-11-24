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        Çağdaş Bodrum Spor'un rakibi Bahçeşehir

        BasketbolSüper Ligi'nde son 2 maçında Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya (D) mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor, yarın evinde Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 13.00'te başlayacak. Bodrum temsilcisi 8 maçta 2 galibiyet alıp 14'üncü sırada yer aldı. Bahçeşehir ise 3 galibiyetle 12'nci basamakta yer buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:18
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        Çağdaş Bodrum Spor'un rakibi Bahçeşehir
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        BasketbolSüper Ligi'nde son 2 maçında Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya (D) mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor, yarın evinde Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 13.00'te başlayacak. Bodrum temsilcisi 8 maçta 2 galibiyet alıp 14'üncü sırada yer aldı. Bahçeşehir ise 3 galibiyetle 12'nci basamakta yer buldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - DHA

        2023-11-24 11:17:13

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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