Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan BM'nin gündemindeki plastik anlaşmasına destek

        YETER ADA ŞEKO - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, plastik kirliliğini azaltmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) gündeminde olan anlaşmaya ilişkin çalışmaları desteklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan BM'nin gündemindeki plastik anlaşmasına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        YETER ADA ŞEKO - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, plastik kirliliğini azaltmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) gündeminde olan anlaşmaya ilişkin çalışmaları desteklediklerini söyledi.

        BM tarafından yayımlanan raporlara göre dünyada yılda 430 milyon ton plastik üretilirken bu plastiklerin üçte ikisi çok kısa sürelerde kullanılıp atılıyor. Günde 2 binden fazla kamyonun taşıyabileceği miktara eş değer plastik atık, okyanuslara, nehirlere ve göllere dökülürken gidişatın bu şekilde devamı halinde plastik kirliliğinin boyutunun 2060'ta bugündekinin 3 katı olacağı tahmin ediliyor.

        Sorunun çözüm yollarını tartışmak amacıyla geçen yılın mart ayında BM Çevre Asamblesi kapsamında Kenya’da bir araya gelen 175 ülkeden yetkililer, 2024'ün sonuna kadar plastik kirliliğine ilişkin yasal bağlayıcılığı olacak bir anlaşma geliştirmeyi kabul etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde 30 Kasım'da başlayacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (COP28) ele alınacak ana gündem maddelerinden biri de plastik anlaşmasının detayları ve nasıl uygulanacağı olacak.

        Plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla'da düzenlenen #EUBeachCleanup (AB Sahil Temizleme Kampanyası) etkinliğine katılan Meyer-Landrut, plastik kirliliği ve COP zirveleri başta olmak üzere bu kirliliğe karşı çözüm için gösterilen diplomatik çabalar hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Küresel ısınmanın sonuçlarına her coğrafyadan insanın tanıklık ettiği ve iklim değişikliğiyle mücadelede müşterek bir çaba gerektiği değerlendirmesinde bulunan Meyer-Landrut, bu noktada tarafları bir araya getiren yeşil diplomasinin öneminin altını çizdi.

        Meyer-Landrut, "Tüm bu çabaları bir araya getirerek küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma konusunda hala başarılı olunabilir ama bu hemen, acil bir şekilde aksiyon alınmasını gerektiriyor. Bu noktada yeşil diplomasi de bunun gerçekleşmesi için gerekli taşıyıcılardan biri." diye konuştu.

        COP28 zirvesinin odaklanacağı konulardan birinin plastik kirliliği olmasının nedenini de sorunun son yıllarda ivme kazanmasına bağlayan Meyer-Landrut, "Plastik atıklar şu an her yerde, denizde, sahilde. Biz daha az plastik tükettiğimizden, daha az plastik ürettiğimizden ve plastikleri olabildiğince dönüştürdüğümüzden emin olmalıyız. Ancak bu sayede denizler ve okyanuslar üzerindeki plastik yükü azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

        - "Uluslararası bir düzenleme olmazsa mücadele etmek daha zor olacak"

        2050 yılına gelindiğinde denizde balıktan daha fazla plastik olacağı yönünde öngörüler bulunduğunu hatırlatan Meyer-Landrut, ekosistemin korunması için plastik kullanımın azaltılması gerektiğini vurguladı.

        Meyer-Landrut, COP28’de ele alınacak plastik anlaşmasına ilişkin de şunları kaydetti:

        "Biz AB olarak plastiği engelleyecek yeni anlaşmayı destekliyor ve bu konu üzerine çalışıyoruz. Bence bu önemli bir BM girişimi ve olabildiğince çok ülkenin katılacağını umuyoruz. Eğer uluslararası bir düzenleme olmazsa plastik atıklarla mücadele etmek daha zor olacak. Umuyorum ki bir sonraki COP görüşmeleri ileriye doğru adım atılmasına yardımcı olacak."

        Müşterek bir dönüşüm için herkesin bireysel olarak atıklarını azaltması ve geri dönüşüme katkıda bulunmasının önemini vurgulayan Meyer-Landrut, "Ne kadar çok bireysel katkıya sahip olursak o kadar başarılı olabiliriz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Bodrum FK evinde Adanaspor'la oynayacak
        Bodrum FK evinde Adanaspor'la oynayacak
        Çağdaş Bodrum Spor'un rakibi Bahçeşehir
        Çağdaş Bodrum Spor'un rakibi Bahçeşehir
        Muğla'da "Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" Sempozyumu başl...
        Muğla'da "Türk-Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" Sempozyumu başl...
        Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Bodrum açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı
        Muğla Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu başladı