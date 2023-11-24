Marmaris'te evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.
Armutalan Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evde bulunan ve yangın nedeniyle elleri ile saçlarında yanıklar oluşan 2 çocuk ailesi tarafından kurtarıldı.
Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tespit edildi.
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