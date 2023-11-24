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        Marmaris'te evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:30
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        Marmaris'te evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

        Armutalan Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bu sırada evde bulunan ve yangın nedeniyle elleri ile saçlarında yanıklar oluşan 2 çocuk ailesi tarafından kurtarıldı.

        Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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