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        Kamyonetini durdurup kendisini takip eden köpeğe cisimle vurup kaçtı

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde kamyonet sürücüsü, aracını durdurup kendisine havlayan köpeği, elindeki cisimle vurarak uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:30
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        Kamyonetini durdurup kendisini takip eden köpeğe cisimle vurup kaçtı
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde kamyonet sürücüsü, aracını durdurup kendisine havlayan köpeği, elindeki cisimle vurarak uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Akyarlar Şükrü Çürük Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan kamyoneti ile geçen sürücü, aracını durdurdu. Ardından inip, elindeki bir cisimle, havlayarak kamyonetin peşinden gelen köpeğe vurdu. Tekrar aracına binen sürücü, küfrederek bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün arkasından koştu fakat yetişemedi. Motosikletine binip kamyonetin peşinden giden Pekoğlu, kamyoneti bulamadı. Pekoğlu, olayla ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün köpeğe vurup, olay yerinden ayrılması ve bir süre sonra geri gelmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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