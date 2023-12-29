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        Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile anlaştı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:56 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:08
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        Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile anlaştı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

        Fethiyespor, Teknik Direktör Taner Gülleri ile yolları ayırmasının ardından, 2021-2022 sezonunda takımda görev yapan Dinçel ile tekrardan anlaşma sağladı.

        Kulüp binasında gerçekleşen törende, Dinçel ile Kulüp Başkanı Esat Bakırcı sözleşmeyi imzaladı.

        Dinçel, burada yaptığı açıklamada, Fethiyespor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, takımı 1. Lig'e yükseltmek istediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

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