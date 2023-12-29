Seydikemer'de "Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları kapsamında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerinde katıldığı "Büyük Atatürk Koşusu" gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya 7’si özel gereksinimli olmak üzere ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinden oluşan 270 sporcu katıldı.

Seydikemer Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleşen ve 8 kategoride düzenlenen yarışmada öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur verdi.