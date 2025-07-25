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        Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:04
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        Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karaçulha Mahallesi Şehit Muammer Çukur Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Bazı seraların alevlerden etkilendiği yangında, bir depo kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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