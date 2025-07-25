Muğla'da tarım arazisinde yangın

Eskihisar Mahallesi Yatağan-Milas kara yolu Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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