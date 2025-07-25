Datça'da denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı

Kumluk Plajı'nda serinlemek için denize giren Talat Gürbüz (62), yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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