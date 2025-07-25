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        Datça'da denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:18
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        Datça'da denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kumluk Plajı'nda serinlemek için denize giren Talat Gürbüz (62), yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Gürbüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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