Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamette 805 gram esrar, 145 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 lira ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

