Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karagedik Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Muğla, 2025'te 3 milyon 461 bin yabancı turist ağırladı
        Muğla, 2025'te 3 milyon 461 bin yabancı turist ağırladı
        Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı şampiyonluk kürsüsünde
        Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı şampiyonluk kürsüsünde
        Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, MTSK sınav sahasında incelemelerde bulund...
        Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, MTSK sınav sahasında incelemelerde bulund...
        Menteşe'de çocuklar matematiği severek öğreniyor
        Menteşe'de çocuklar matematiği severek öğreniyor
        6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı
        6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bodrum'da yağışlar barajları doldurmadı, yer altı suları tükeniyor
        Bodrum'da yağışlar barajları doldurmadı, yer altı suları tükeniyor