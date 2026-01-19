Fethiye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Karagedik Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

