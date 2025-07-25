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        Muğlaspor taraftarından meşaleli destek

        TFF 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'un taraftarları takıma moral ve destek vermek için kulüp tesislerine giderek futbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:35
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        Muğlaspor taraftarından meşaleli destek
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        TFF 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'un taraftarları takıma moral ve destek vermek için kulüp tesislerine giderek futbolcularla bir araya geldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla oyuncuları motive etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muğlaspor 1967 Taraftarlar Derneği Üyeleri ve Suskunlar Taraftar Grubu yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren takımımızı, tesislerimizde ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren teknik direktörümüz Besim Durmuş ve futbolcularımız, taraftarlarımızın desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek teşekkür etti" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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