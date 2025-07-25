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        Seydikemer Kaymakamı Dilekli, Başsavcısı Konukcu'yu ziyaret etti

        Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:24
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        Seydikemer Kaymakamı Dilekli, Başsavcısı Konukcu'yu ziyaret etti
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        Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret etti.

        Dilekli, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı unvanını taşıyan Konukcu'ya görevinde başarılar diledi.

        Konukcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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