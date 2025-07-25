Seydikemer Kaymakamı Dilekli, Başsavcısı Konukcu'yu ziyaret etti
Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret etti.
Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret etti.
Dilekli, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı unvanını taşıyan Konukcu'ya görevinde başarılar diledi.
Konukcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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