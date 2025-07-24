Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler, 13 şişe alkol, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 72 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 3 bin 100 dolar ve bin 750 avro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa'dan temin ettikleri uyuşturucuyu İstanköy Adası üzerinden Türkiye'ye geçirip satışını yapan kişilere yardım ettiği saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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