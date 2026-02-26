Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye'de köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:34
        Fethiye'de köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin köpek bıçakladığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Bıçaklanan köpeğin öldüğü belirlendi. Köpeği bıçakladığı öne sürülen N.A.K. (46) ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

