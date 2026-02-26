Fethiye ile Çin arasında kültür ve belediyecilik konularında işbirliği planlanıyor

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 18:41
        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alim Karaca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile görüşme yaptı.

        Büyükelçilikte başlayan ve büyükelçi Xuebin'in resmi konutunda devam eden görüşmelerde Fethiye ile Çin arasındaki işbirliğine ilişkin önemli konu başlıkları ele alındı.

        İki taraf arasında Mayıs'ta Fethiye'de, büyükelçilik ile koordineli Çin kültürü etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin prensip kararı alındı.

        Söz konusu etkinliğe başta Çin Halk Cumhuriyeti büyükelçisi Xuebin olmak üzere çok sayıda Çinli yetkilinin de katılması planlandı.

        Fethiye belediye meclisinde geçen yıl alınan "İlçedeki ana yollara Çince yönlendirme tabelaları yerleştirilmesi" kararının da bu ziyaret sırasında uygulamaya konulacağı belirtildi.


        Bu uygulamayla, Fethiye'yi ziyaret eden ve genelde yabancı dil bilmeyen Çinli turistlerin hastane, liman, gümrük, polis merkezi gibi yerlere ve özellikle de önemli turistik noktalara daha kolay ulaşmaları hedefleniyor.

        Fethiye'de yaklaşık çeyrek asırdır düzenlenen ve bu yıl 21-25 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa'nın en büyük hava oyunları festivali öncesinde iki günlük Çin kültürü etkinliği yapılacak.

        Fethiye Belediyesi ile Çin Büyükelçiliği arasında yapılan görüşmede ayrıca her iki taraf arasında belediyecilik çalışmaları konusundaki tecrübelerin paylaşılması amacıyla Fethiye Belediyesi'nden ekiplerin Çin'e gönderilmesi konusu da ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

