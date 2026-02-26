Canlı
        Muğla'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

        Muğla'da, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapıldı.

        26.02.2026 - 18:39
        FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle her yıl geleneksel hale gelen ramazan yardımları dağıtıldı.

        Ramazan paketleri, Fethiye ve Seydikemer'de ihtiyacı olan ailelere ulaştırmak üzere mahalle muhtarlarına, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ayrıca Seydikemer'de fırtına ve selden etkilenen vatandaşlara teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği çok kıymetli bir dönem olduğunu belirtti.

        Oda olarak mübarek ayın ruhuna uygun şekilde, Fethiye ve Seydikemer'de ailelere ramazan paketi ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Çıralı, şunları kaydetti:

        "Bunu bir görevden ziyade insani ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki dayanışma, sadece zor zamanlarda değil, hayatın her anında bizi ayakta tutan en önemli değerdir. Aynı şehirde yaşayan, aynı sokaklardan geçen insanlar olarak birbirimizin halinden anlamak, imkanlarımız ölçüsünde destek olmak hepimizin ortak vazifesidir. Yaptığımız katkının çok büyük olmadığını biliyoruz. Ancak küçük bir destekle bir sofraya bereket katabilmişsek, bir hanede yüzleri az da olsa güldürebilmişsek bu mutluluk bize yeter."

