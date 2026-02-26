Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölyede, ilkokul öğrencileri gazi ailesine ikram edilmek üzere ramazan pidesi yaptı.



Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Özel Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen "Ramazan Pidesi Atölyesi" etkinliğinde bir araya geldi. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.



Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de katıldı. Öğrencilerle birlikte önlük giyen protokol üyeleri, hamur açıp pide hazırlayarak çocukların heyecanına ortak oldu.



Öğrencilerin elleriyle hazırlayıp fırına verdiği pideler, iftar sofrasında ikram edilmek üzere ilçede yaşayan bir gazi ailesine ulaştırılacak.

