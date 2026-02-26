Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölyede, ilkokul öğrencileri gazi ailesine ikram edilmek üzere ramazan pidesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölyede, ilkokul öğrencileri gazi ailesine ikram edilmek üzere ramazan pidesi yaptı.

        Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Özel Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen "Ramazan Pidesi Atölyesi" etkinliğinde bir araya geldi. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

        Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de katıldı. Öğrencilerle birlikte önlük giyen protokol üyeleri, hamur açıp pide hazırlayarak çocukların heyecanına ortak oldu.

        Öğrencilerin elleriyle hazırlayıp fırına verdiği pideler, iftar sofrasında ikram edilmek üzere ilçede yaşayan bir gazi ailesine ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Marmaris'te fırtınanın sahile sürüklediği atıkları gençler topladı
        Marmaris'te fırtınanın sahile sürüklediği atıkları gençler topladı
        Muğla Valisi Akbıyık, Köyceğiz'de incelemelerde bulundu
        Muğla Valisi Akbıyık, Köyceğiz'de incelemelerde bulundu
        Menteşe'de matematik seferberliği
        Menteşe'de matematik seferberliği
        Prof. Dr. Karalezli: "Ayak bileği burkulmalarını hafife almayın"
        Prof. Dr. Karalezli: "Ayak bileği burkulmalarını hafife almayın"
        Köyceğiz'de öğrencilere belgesel gösterimi düzenlendi
        Köyceğiz'de öğrencilere belgesel gösterimi düzenlendi
        Menteşe Pazarında tilkişen sezonu başladı
        Menteşe Pazarında tilkişen sezonu başladı