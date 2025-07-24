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        Kıbrıs gazisi Ramazan Acar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:24
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        Kıbrıs gazisi Ramazan Acar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Acar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Acar'ın cenazesi, Döğer Mahalle Camisi'ne kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, Acar'ın yakınlarının yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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