Kıbrıs gazisi Ramazan Acar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi toprağa verildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi toprağa verildi.
Acar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acar'ın cenazesi, Döğer Mahalle Camisi'ne kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, Acar'ın yakınlarının yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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