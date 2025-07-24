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        Yunan adasından Bodrum'a uyuşturucu getiren 8 şüpheli tutuklandı

        YUNANİSTAN'ın Kos adasından Bodrum'a uyuşturucu taşıyan 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:40
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        Yunan adasından Bodrum'a uyuşturucu getiren 8 şüpheli tutuklandı
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        YUNANİSTAN’ın Kos adasından Bodrum’a uyuşturucu taşıyan 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ve istihbarat ekipleri 19 Temmuz’da Yunanistan’ın Kos Adası’ndan Bodrum’a uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler şüphelilerin bulunduğu adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 659 gram kokain, 15 gram skunk, 23 karton sigara, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit para, 3 bin 100 dolar, 1750 avro ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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