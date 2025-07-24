Yunan adasından Bodrum'a uyuşturucu getiren 8 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ve istihbarat ekipleri 19 Temmuz’da Yunanistan’ın Kos Adası’ndan Bodrum’a uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler şüphelilerin bulunduğu adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 659 gram kokain, 15 gram skunk, 23 karton sigara, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit para, 3 bin 100 dolar, 1750 avro ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

YUNANİSTAN’ın Kos adasından Bodrum’a uyuşturucu taşıyan 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

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