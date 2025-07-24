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        Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 23:41 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:49
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        Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekipler tarafından hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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