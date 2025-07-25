Bodrum FK'dan iyi provalar
1'inci Lig'e düşen Bodrum FK, yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerek olumlu sinyaller verdi.
1'inci Lig'e düşen Bodrum FK, yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerek olumlu sinyaller verdi. Yeşil-beyazlılar ilk yarıyı Ali Aytemur, Seferi ve Brazao'nun golleriyle 3-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Celal Dumanlı ile bir gol daha bularak özel provayı 4-2'lik galibiyetle tamamladı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer'in takımın performansından memnun olduğu ifade edildi. Bodrum temsilcisi daha önce kampta Serik Belediyespor'u 1-0 yenmiş, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalmıştı.
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