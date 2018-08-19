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"Biz de bu değerleri bu mutlu günümüzde öne çıkarmaya çalıştık. Biraz olsun katkımız olsun diye nikahımızı burada kıydırmaya karar verdik. Tek amacımız buydu. Nikahımızın dört duvar arasında değil de doğal bir ortamda olmasının daha güzel olacağını düşünerek böyle bir karar aldık. Bu da güzel bir anı olarak kalmış oldu" dedi.