'Muhteşem Üçlü' filminin çekimleri başladı

"Bir Güneydoğu Komedisi" olan “Muhteşem Üçlü” sinema filminin çekimleri Mardin’de başladı. Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.



