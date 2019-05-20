'Muhteşem Üçlü' filminin çekimleri başladı

"Bir Güneydoğu Komedisi" olan “Muhteşem Üçlü” sinema filminin çekimleri Mardin’de başladı. Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.
Yapımcılığını Ömer Kaya’nın yaptığı, senaryosunu Çiçek Taksi’nin senaristi İhsan Aydın’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kafes filminin başarılı yönetmeni Mahmut Kaptan’ın yaptığı “Muhteşem Üçlü” filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan, Yavuz Topoyan ve Ömer Gecü paylaşıyor.
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