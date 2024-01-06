AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, hayatı ve siyasi kariyeri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!









AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuruma'a adaylığını tebliğ etti.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için yarın gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12’si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

Açıklanacak isimler arasında İstanbul adayının da olması toplantıya dikkatleri daha da artırırken bu ismin kulislere yansıdığı gibi Murat Kurum olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını Kurum’a tebliği etti.