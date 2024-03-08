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        AK Parti heyeti Bulanık'ta vatandaşla buluştu

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet, Bulanık ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:09
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        AK Parti heyeti Bulanık'ta vatandaşla buluştu
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        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet, Bulanık ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.

        Şimşek'i ilçe girişinde AK Parti Belediye Başkan adayı Yakup Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve partililer karşıladı.

        Daha sonra seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Şimşek, aday adaylık döneminde 8 kişinin yarıştığını söyledi.

        Tüm adayların değerli olduğunu belirten Şimşek, "Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yakup başkanımızın çok güzel projeleri var. Ben kitapçıklara baktım. Siz Yakup başkanı seçerseniz iktidarın ilçemize yapmayacağı hizmet kalmayacaktır. Üniversitemize yurt yapacağız. Yollarımızı inşa edeceğiz. Doğalgazdaki eksik mahallelerimizi tamamlayacağız. Hepsinin altına imzamızı da atıyoruz. Yeter ki Yakup başkanımıza sahip çıkın. Allah'ın izniyle bir beş yıl daha sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız."

        Muş İl Başkanı Melik Emre de "Adayımız Yakup Kaya kardeşinizi seçin. Malazgirt yanı başımızda, gelen yatırımlar belli. Bu yatırımlardan neden Bulanık yararlanmasın. Yakup başkanımızla birlikte size hizmet için yola çıkmışız. Hizmetler gelmediyse gelin bize hesap sorun. Tekstil fabrikaları kuralım. Bulanık hak ettiği yeri bulsun." dedi.

        AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ise "Hizmet için bu yola çıktım. Bu hizmeti herkese eşit bir şekilde götüreceğiz. Sizden istediğimiz tek şey gelin oyunuzu hizmete verin. Bulanık ilçesi hizmete açtır. Hizmetin kimliği yoktur. Projelerimiz hizmete dayalıdır. Belediyeler hizmet yeridir. 18 yıldır esnaf kooperatif başkanlığını yaptım. Herkese eşit şekilde hizmet ettim." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, Emre ve Kaya, daha sonra esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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