Muş Belediye Başkanı Asya'dan kadınlar günü mesajı

MUŞ(AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, kadınların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Yaşamın her alanında başarılarına tanık olunan kadınların, aynı zamanda eş ve anne olmanın verdiği sorumluluklarının gereğini de büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini kaydeden Asya, şunları kaydetti:

"Muş Belediyesi olarak kadınların sorunlarının çözümü noktasında aktif rol aldık, almaya devam ediyoruz. Kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız her geçen gün artmaktadır. Uyguladığımız projelerle kadınlarımızın meslek edinmelerine olanak sağlıyoruz. Önce gerçekleştirdiğimiz projelerle kadınlara yönelik kurslar açtık. Hizmete açtığımız bilgi evi ve gençlik merkezlerimizde kadınlarımızın istifade edebileceği imkanlar oluşturduk. Kadınları toplumsal yaşama dahil eden projeler üretmeye devam edeceğiz."

Özellikle son yıllardaki çalışmalarla hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlarla kadınların, demokratik ve sosyal haklarını kazanmalarının yanı sıra sahip oldukları yüksek erdem ve sorumlulukla gelecek için umut ve güven verdiğini kaydeden Asya, AK Parti hükümetlerince gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve kültürel reformların ardından ülkede kadınlar gününün daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Asya, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, aileleri ile huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.