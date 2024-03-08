Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

MYO'nun idareci ve akademisyenleri tarafından Malazgirt Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, konuşmaların ardından kadınlara karanfil hediye edildi, günleri kutlandı.

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