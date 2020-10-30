Muş’ta polis ekipleri 200 sikke ele geçirdi

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Muş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 200 sikkenin ele geçirildiği bildirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 200 adet sikke olduğu değerlendirilen objenin ele geçirildiği kaydedildi.

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